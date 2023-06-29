السعودية: تبادل إطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية بجدة ومقتل مسلح وأحد الحراسات الخاصة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، وقوع تبادل لإطلاق النار أمام مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، ومقتل مسلح وأحد الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45: 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملًا سلاحًا ناريًا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.