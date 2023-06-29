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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين بشدة قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في خطوة استفزازية خطيرة؛ من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني، والعمل على وقف هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وجميع الأديان السماوية الأخرى، والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.

وزارة الخارجية الكويتية المصحف الشريف مسجد في ستوكهولم