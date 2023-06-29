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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا وسنغافورة توقِّعان مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعميق التعاون البحثي والتنظيمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقَّعت المملكة المتحدة وسنغافورة، يوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعميق التعاون البحثي والتنظيمي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم جديد في الاستخدام الحكومي للبيانات والتقنيات الناشئة.
ومثل الجانب البريطاني في توقيع المذكرتين نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ومن الجانب السنغافوري وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو.
وأكد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، أن المملكة المتحدة وسنغافورة تعدان رائدتين في مجال التكنولوجيا، مضيفًا أن هاتين المذكرتين تهدفان إلى تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين بين البلدين.

بريطانيا سنغافورة تعميق التعاون البحثي والتنظيمي