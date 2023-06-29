بريطانيا وسنغافورة توقِّعان مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعميق التعاون البحثي والتنظيمي

وقَّعت المملكة المتحدة وسنغافورة، يوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعميق التعاون البحثي والتنظيمي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم جديد في الاستخدام الحكومي للبيانات والتقنيات الناشئة.

ومثل الجانب البريطاني في توقيع المذكرتين نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ومن الجانب السنغافوري وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو.

وأكد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، أن المملكة المتحدة وسنغافورة تعدان رائدتين في مجال التكنولوجيا، مضيفًا أن هاتين المذكرتين تهدفان إلى تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين بين البلدين.