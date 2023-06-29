بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية يوم الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.32 %، ليصل إلى 11.579،76 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 % ليستقر عند 942،77 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.67 % بمجموع 868،72 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.38 % بمجموع 10.707،35 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 260 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 598 مليار درهم مغربي.