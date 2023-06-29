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الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة يوم الأربعاء، مع تراجع حدة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.7 بالمئة إلى 456 نقطة.
كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.64 بالمئة، مسجلًا 15949 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.52 بالمئة عند 7500 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بحوالي 1 بالمئة إلى 7286 نقطة.
وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأوروبية مع ارتفاعها بنحو 2 بالمئة، فيما تراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.2 بالمئة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مؤشرات البورصة