ads
الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

يلينا زيلينسكي تعرب عن قلقها حول الصحة النفسية للأوكرانيين في ظل الصراع الدائر

يلينا زيلينسكي
يلينا زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني، عن خوفها من التداعيات السلبية للصراع الدائر على الصحة النفسية للشعب الأوكراني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت زيلينسكي في حدث لقناة "RBK"  الأوكرانية، إن قدرة الشعب الأوكراني على التحمل والتي يشيد بها العالم أجمع لها حدود، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت ستنهار عزيمة الأوكرانيين وقدرتهم على التحمل وسيعانون من أمراض نفسية وعقلية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن زيلينسكي قولها: إنه "وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية، سيكون شخص واحد من كل 5 أوكرانيين عرضة لخطر الإصابة بأمراض تتعلق بالصحة العقلية أو تفاقمها، في السنوات المقبلة".

يلينا زيلينسكي الصحة النفسية للأوكرانيين منظمة الصحة العالمية