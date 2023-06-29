يلينا زيلينسكي تعرب عن قلقها حول الصحة النفسية للأوكرانيين في ظل الصراع الدائر

أعربت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني، عن خوفها من التداعيات السلبية للصراع الدائر على الصحة النفسية للشعب الأوكراني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت زيلينسكي في حدث لقناة "RBK" الأوكرانية، إن قدرة الشعب الأوكراني على التحمل والتي يشيد بها العالم أجمع لها حدود، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت ستنهار عزيمة الأوكرانيين وقدرتهم على التحمل وسيعانون من أمراض نفسية وعقلية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن زيلينسكي قولها: إنه "وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية، سيكون شخص واحد من كل 5 أوكرانيين عرضة لخطر الإصابة بأمراض تتعلق بالصحة العقلية أو تفاقمها، في السنوات المقبلة".