رسميًا.. أرسنال يتعاقد مع «هافيرتز» قادمًا من تشيلسي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الألماني كاي هافيرتز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قادمًا من الجار اللندني تشيلسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يعلن من خلاله ضم هافيرتز بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتدي هافيرتز القميص رقم 29 مع الجانرز بداية من الموسم المقبل، ولم يعلن النادي اللندني تفاصيل إتمام الصفقة حتى الآن.

وأشارت بعض التقارير، إلى أن الجانرز تعاقد مع هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات إضافية، بعقد يمتد حتى عام 2028.

وكان مهاجم منتخب ألمانيا انضم لصفوف البلوز في عام 2020 مقابل 90 مليون يورو، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك كاي هافيرتز في 139 مباراة مع تشيلسي، وكان صاحب هدف التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب مانشستر سيتي، فيما سجل 9 أهداف في 47 مباراة مع الفريق بالموسم الماضي.