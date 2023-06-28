في ذكرى إعدامه.. من هو "إبراهيم الوردانى" الذى قام باغتيال بطرس باشا غالى؟

في مثل هذا اليوم 28 يونيو 1910م، تم تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم الوردانى، الذى قام باغتيال بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر الأسبق.

حيث قام إبراهيم ناصف الورداني باغتيال بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الساعة الواحدة ظهرا 20 فبراير 1910م، بعد أن أطلق عليه 6 رصاصات استقرت اثنان منها في رقبته وعندما تم القبض عليه قال أنه قتل بطرس غالي لأنه "خائن للوطن " وأنه غير نادم على فعلته.

من هو إبراهيم الورداني طالب الصيدلة الذى قام بأغتيال بطرس باشا غالى ؟

إبراهيم الورداني شابا في الرابعة والعشرين درس الصيدلة في سويسرا، وسافر إلى انجلترا وحصل على شهادة في الكيمياء وعاد لمصر ليعمل صيدلانياً وكان عضو في الحزب الوطني وكان له ارتباط بجمعية مصر الفتاة.

مثل الورداني أمام محكمة يرأسها الانجليزي "دلبر وجلي" وتم الحكم على الورداني بالإعدام على الرغم من اعتراض المفتي، قررت المحكمة إعدامه فى سابقة تاريخية إذ لأول مرة تخالف رأى فضيلة مفتى الديار المصرية.

تحول الوردانى لبطل شعبى وهتف له الناس فى الشوارع: “تسلم إيدك ياورداني ، قتلت بطرس البريطاني” ولقبه الناس بلقلب “غزال البر”.

وقام العديد من الناس بجمع توقيعات على عريضة لوقف تنفيذ الحكم، كما قدمت كثير من سفارات العالم وقنصلياتها بالأسكندرية طلبات لوقف تنفيذ الحكم، إلا أنها جميعها قد باءت بالفشل، وأصرت انجلترا على تنفيذ الحكم على إبراهيم الوردانى.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم الورداني في 28 يونيو 1910م، وصدر قرار في ذلك الوقت يحرم على أي مصري الاحتفاظ بصورة الورداني.