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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم المعارضة في سيراليون يعترف بخسارته الانتخابات أمام الرئيس جوليوس مادا بايو

سيراليون
سيراليون
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اعترف سامورا كامارا مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية فى سيراليون، بهزيمته أمام الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بايو في عملية التصويت التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء وظهرت نتيجتها صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء عمليات الفرز وحصل فيها جوليوس مادا بايو إلى نسبة 17ر56 % من أصوات الناخبين مؤمنا بذلك ولاية رئاسية ثانية.

وقال زعيم المعارضة الخاسر الذي حصل على نسبة 16ر41% من أصوات الناخبين -في مؤتمر صحفي- إنه يعترف بخسارته أمام منافسه، ولفت إلى أن أنصاره تعرضوا لاعتداءات في ثلاث دوائر انتخابية على الاقل أمس.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم المعارضة الخاسر كان قد خاض سباقا انتخابيا رئاسيا أمام رئيس سيراليون جوليوس مادا بايو في العام 2018 الذي يتزعم حزب الشعب السيراليوني الحاكم الذي فاز آنذاك بأولى ولاياته الرئاسية وفاز انصاره بـ132 مقعدا في برلمان البلاد.

الانتخابات الرئاسية سيراليون