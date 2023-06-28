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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات اليابانية تحذر من الفيضانات والانهيارات الأَرضية جراء الأمطار

الأمطار في اليابان
الأمطار في اليابان
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حذرت وكالة الأرصاد اليابانية المواطنين، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، إذ تضرب تقلبات الطقس مناطق واسعة في غرب وشمال شرق البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الأمطار تسببت في تعطل حركة مترو الأنفاق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ألفي أسرة، كما تعرضت عدة مناطق لعواصف برق، وارتفعت مخاطر حدوث الانهيارات الأرضية.

وتابعت الشبكة، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مع صواعق في وقت لاحق من اليوم، وأن يستمر عدم استقرار الطقس حتى غد الخميس، فيما حذرت السلطات المواطنين من الفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات الأنهار وضربات الصواعق والرياح العاتية وعواصف البرد.

اليابان انهيارات أرضية الطقس