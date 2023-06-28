السلطات اليابانية تحذر من الفيضانات والانهيارات الأَرضية جراء الأمطار

حذرت وكالة الأرصاد اليابانية المواطنين، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، إذ تضرب تقلبات الطقس مناطق واسعة في غرب وشمال شرق البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الأمطار تسببت في تعطل حركة مترو الأنفاق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ألفي أسرة، كما تعرضت عدة مناطق لعواصف برق، وارتفعت مخاطر حدوث الانهيارات الأرضية.

وتابعت الشبكة، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مع صواعق في وقت لاحق من اليوم، وأن يستمر عدم استقرار الطقس حتى غد الخميس، فيما حذرت السلطات المواطنين من الفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات الأنهار وضربات الصواعق والرياح العاتية وعواصف البرد.