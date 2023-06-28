الإيقاف يحرم روما من مدربه.. العقوبات تتوالى على مورينيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، ليغيب عن الفريق في بداية الموسم الجديد 2023-2024.

وقررت الرابطة، إيقاف مورينيو لمدة 10 أيام مع انطلاق بالموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي؛ وذلك بسبب اشتباكه مع حكم مباراة فريقه ضد مونزا في شهر مايو الماضي بالموسم المنصرم.

وكان المدرب البرتغالي اشتبك مع الحكم، دانييلي شيفي في مباراة مونزا، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الموسم الماضي، كما وجه سبيشيال وان بعض الاتهامات للحكم في مؤتمره الصحفي.

وقال مدرب روما في مؤتمره الصحفي وقتها يوم 3 مايو 2023: «كان هذا أسوأ حكم قابلته في مسيرتي التدريبية كلها، صدقوني، لقد تعاملت مع العديد من الحكام السيئين، عندما أتحدث عن الحكم، فذلك بسبب تأثيره السيء على المباراة».

وفرضت رابطة الدوري الإيطالي، عقوبة الإيقاف على مورينيو لـ10 أيام ليغيب عن فريق العاصمة الإيطالية في مباراة الجولة الأولى من «السيري آ»، وذلك مع تغريمه 50 ألف يورو، ونفس المبلغ كغرامة على نادي روما.

وبذلك، تتوالى العقوبات على جوزيه مورينيو في الفترة الأخيرة، حيث قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» خلال الشهر الجاري، إيقافه 4 مباريات أوروبية بالموسم المقبل بعد اعتدائه لفظيًا على الإنجليزي أنتوني تايلور حكم نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني.

وخسر روما، وقتها بطولة الدوري الأوروبي بركلات الترجيح من إشبيلية، الذي توج بلقبه السابع في تاريخه من البطولة القارية.