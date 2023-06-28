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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يقدم قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا قبل مواجهة سموحة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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قدم فريق نادي بيراميدز قميصا تذكاريا للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

بيراميدز مؤمن زكريا سموحة الدوري الممتاز