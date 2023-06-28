مسرح الدولة ينافس دور العرض السينمائية بـ14 عرضاً مسرحياً

أعلن البيت الفني للمسرح عن وضع خطه لمشاركة الجمهور فرحة العيد على مسارح الدولة المختلفة في القاهرة الإسكندرية، تبدأ مع ثاني أيام العيد، ويشارك فيها 14 عرضا مسرحيا، تتنوع ما بين أعمال للكبار والصغار، وهو ما يجعله ينافس دور العرض السينمائية.

تقدم على خشبة المسرح القومى، مسرحية «سيدتى ‏أنا»، ‏إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة داليا البحيري، نضال ‏الشافعي، ‏فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم، بالثامنة ‏والنصف مساءً‎.‎

ويستضيف المسرح الكبير بمسرح السلام بقصر العينى، ‏مسرحية «خطة كيوبيد»، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد، ‏بطولة عبدالمنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، ‏أمنية ‏حسن، فى السابعة مساءً، يعقبه فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، مسرحية «عجيب وعجيبة»، تأليف سعيد ‏حجاج، ‏إخراج محمد الصغير، بطولة سيد الرومي، ماهر محمود، ‏إيهاب ‏بكير، دعاء رمضان‎.

ويُعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ‏مسرحية ‏مونودراما «سيب نفسك»، تأليف مارك انجيا، ترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة ‏فاطمة محمد ‏علي، فى الثامنة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تُقدم مسرحية «طيب ‏وأمير»، ‏تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة عمرو ‏رمزي، هشام ‏إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، ‏نهى لطفي، ‏شريف حسني، شيماء عبدالقادر، محمود الهنيدي، ‏محمود فتحي ‏ونجوم المسرح الكوميدي، في الثامنة والنصف مساءً‎.‎

كما يعرض بالمسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية «ياسين ‏وبهية»، تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، ‏بطولة ‏حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبوزيد، ليلى ‏مراد، ‏كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، ‏محمد ‏البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر ‏علي، في ‏الثامنة مساءً‎.‎

وتقدم قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏«بيت ‏روز»، تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، تمثيل سالي ‏سعيد، ‏نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم ‏عيد، ‏في السابعة والنصف مساءً‎.‎

كما تستضيف قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏«باب ‏عشق»، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، ‏تمثيل ‏ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد ‏أمين، محمد ‏صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني، في التاسعة ‏والنصف مساءً‎.‎

ويُقدم مسرح الغد بالعجوزة مسرحية «ستوكمان»، تأليف ‏ميخائيل ‏وجيه، وإخراج د.أسامة رؤوف، بطولة ياسر عزت، ريم ‏أحمد، ‏محمد دياب، نائل على، في التاسعة مساءً‎ .‎

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، تُعرض مسرحية ‏‏«قبل ‏الخروج»، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج هانى السيد، ‏بطولة ‏‏"شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي، ‏في ‏الثامنة مساءً‎.‎

ومسرح متروبول، مسرحية «جنة كوكي»، تأليف على ‏أبو‏سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة بثينة رشوان، جلال ‏عثمان، ‏محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، ‏نادية ‏الشويخ، وذلك في السابعة والنصف مساءً‎.‎

ويُقام على مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي «فركش ‏لما ‏يكش»، تأليف وإخراج شوقى حجاب، ديكور وعرائس ‏وملابس ‏آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مُخرج منفذ، ‏لطفي ‏السيد، في السابعة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تقدم مسرحية ‏‏«همام ‏وعصابة الضباع»، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل ‏رضا ‏إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، إيهاب مبروك، يحيى ‏عرفة، ‏محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل أبو‏الفتوح، والأطفال مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، ‏بياترس ‏أسامة، في الثامنة مساءً‎.

ويقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض ‏المسرحي ‏‏«مغامرات جيمو»، تأليف صلاح متولي، إخراج محمد ‏عشري، بطولة ‏كريم الحسيني، إسراء حامد، رندا جمال، عصام ‏مصطفى، كريم محمد ‏سعد، ومن أبناء مسرح الشمس شذا محسن، ‏معتصم جودة، في ‏الرابعة عصرًا.