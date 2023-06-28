رئيس بيلاروسيا: مهتمون بتطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أصبح منظمة مهمة على الساحة الدولية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها لوكاشينكو إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية نقلا عن المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو، في رسالته، "إن قرار إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تم تبنيه في عام 2014 أصبح مصيريا للدول الأعضاء، واليوم يمكننا أن نقول بثقة إن الاتحاد قد اجتاز بنجاح مرحلة التشكيل ليصبح منظمة دولية مهمة تتحسن سلطتها على الساحة العالمية بشكل متزايد".

وأشار إلى أنه خلال الفترة الراهنة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الحادة أصبح الالتزام بالتكامل الأوراسي عاملا قويا للاستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، معربا عن ثقته في أنه من خلال الجهود والإجراءات المشتركة والتحالف والتضامن ستتمكن دول الاتحاد من تحقيق أهداف المنظمة بالكامل.

ومن ناحية أخري، حذر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو من عواقب عدم رغبة روسيا وبيلاروسيا في الموافقة على رئاسة إستونيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، متوقعا انهيار المنظمة بحلول عام 2024 حال عدم حسم سبب النزاع.

ووفقا لقواعد المنظمة، فإنه يجب أن تتم الموافقة على الرئيس المتناوب من قبل جميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 57 دولة، ولا توافق روسيا وبيلاروسيا على ترشيح إستونيا، في الوقت الذي لا تبدي فيه إستونيا استعدادا للتنازل عن ترشحها، ولا توجد أي تصريحات رسمية من موسكو أو مينسك حول هذه القضية حتى الآن.

جدير بالذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تأسست في بودابست عام 1994 عندما تطورت سلسلة من الاجتماعات حول الأمن والتعاون الأوروبي إلى منظمة، حيث عقد أول اجتماع حول الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975 في هلسنكي بمبادرة من فنلندا.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قد صرح، في وقت سابق، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مستمرة في التدهور بسبب طموحات الغرب الجماعي.