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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يسقط أمام المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

لقطة من مباراة فيوتشر
لقطة من مباراة فيوتشر والمصري
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سقط فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، في فخ الهزيمة أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين، وفي الشوط الثاني دخل المصري البورسعيدي بقوة وسجل هدفين عن طريق محمد دبش في الدقيقة 52، ومروان حمدي في الدقيقة 68 .

لقطة من مباراة فيوتشر والمصري

الخسارة جمدت رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 57 في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد فريق المصري للنقطة 44 في المركز الخامس لجدول الترتيب .

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، منذ أيام قليلة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر ايضا، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما  على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.

فيوتشر علي ماهر المصري البورسعيدي الدوري الممتاز مروان حمدي