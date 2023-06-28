في أول أيام العيد.. ضبط ٥٣ كيلو من اللحوم الفاسدة في دمياط

كثفت مديرية الطب البيطري وإدارة مجازر دمياط،حملات مكبرة تستهدف تكثيف المرور علي محلات الجزارة، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالاشتراك مع التموين بضبط ٥٣كيلو جرام من اللحوم البلديه الجاموسي والبقرى خارج المجازر الحكومية وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

و تم تحرير ٥ محاضر وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم،عن تحرير ٦٦ محضر وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته مابين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالاسطوانة.

فيما وقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من اول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وبيع لحوم مكشوفة وتعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

شنت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية دمياط بعمل حملة مكثفة على المنشات الغذائية والاسواق،استعداد لاجازة عيد الاضحى المبارك تحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائيةبالتزامن مع حملات مراقبة الاغذية بادارة كفر البطيخ والزرقا.

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تمكنت تلك الحملات من المرور على ٧٧ منشاة غذائية متنوعة ومحال بيع وتجهيز اللحوم والمستودعات والمصانع والمخابز،و٥٠ منشاة تدار بدون ترخيص، و٥ منشات بها خطر داهم على الصحة العامة.

