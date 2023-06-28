المؤبد لقهوجي هتك عرض طفل بمنطقة باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لخطفه طفل وهتك عرضه.

وكشف أمر الإحالة أن الطفل م ع كان يلهو أسفل مسكنه وأمام القهوة التي يعمل بها المتهم ص.ط وعندما لمحه المتهم بمفرده أخذ يلتفت يمينا ويسارا حتى تأكد من خلو الشارع من المارة، وتوجه نحو الطفل واستدرجه بشراء لعبة واصطحبه داخل غرفة بالعقار المقيم به وهتك عرضه ثم أطلق صراحه.

وتضيف التحقيقات أن الطفل خرج مفزعا وعلي ملابسه بقعة من الدم وعندما شاهدته والدته صرخت وأخبرها نجلها ما حدث معه وتوجهت أسرة الطفل لقوات الشرطة وأبلغوا عن المتهم.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن إدمان المواد المخدرة السبب وأنه وجد الطفل في مدخل العقار بمفرده واستدرجه بحجة شراء لعبة له وذهب معه الطفل داخل غرفة سكينة ملك للمتهم ونزع عنه ملابسه وتحسس مواطن عفته واعتدي عليه وعندما وجد دما علي ملابس الطفل تركه في الحال وأطلق سراحه .

وكشف تقرير الطبي، أن الطفل تعرض للاعتداء الجنسي، وهتك عرضه وبه جرح سطحي وسحج شرجي مغطى بقشرة وظاهرية.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي بلاغا من أسرة الطفل يفيد هتك عرضه من قبل قهوجي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.