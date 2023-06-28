عظم شهيدك.. عقيد أحمد جابر نصار.. شهيد الشرطة بالإسماعيلية الذي تمنى الشهادة ونالها

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد عقيد أحمد جابر نصار



من هو الشهيد عقيد أحمد جابر نصار؟

العقيد أحمد جابر من مواليد محافظة الشرقية، بعد تخرجه عمل ضابطًا في الأمن المركزي في عام 2005.

تدرج في المناصب حيث عمل قائد كتيبة لمدة عامين متتاليين في قطاع الإسماعيلية، عمل بعدها في عدة قطاعات للأمن المركزي في عدة محافظات كان آخرها الإسماعيلية.

كان قائد كتيبة الدعم في قوات الأمن المركزي بالإسماعيلة.



لحظة استشهاده

استشهد العقيد أحمد جابر نصار في 6 أكتوبر 2021، أثناء عمله في الإسماعيلية، إثر تبادل لإطلاق النيران بين قوات الأمن ومتهمين بسرقة سيارة أموال "الكارتة" بناحية شارع دمنهور بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى لاستشهاد اثنين من ضباط الشرطة، وأصيب اثنين آخرين من رجال الأمن.

جنازة مهيبة

عقب استشهاده، أقامت محافظة الشرقية للشهيد أحمد جابر نصار جنازة عسكرية بقيادة محافظ الإقليم، واللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، واللواء مدير أمن الإسماعيلية، وعددًا كبير من زملاء الشهيدين المقدم أحمد جابر، والرائد عبدالرحمن عادل، أمام مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

ودفن جثمان الشهيد في مثواه الأخير بقرية فرسيس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واصطف الجنود لتوديع قائدهم، وبعد انتهاء مراسم الدفن بمقابر العائلة بقرية فرسيس، أمر قائد السرية المرافقة بإطلاق الأعيرة النارية والتي أطلقها 7 جنود، كل منهم أطلق 3 طلقات، تحية وتقديرًا للشهيد.

تحريات موسعة

تحريات الشرطة توصلت لاتجار متهم و2 آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال قوة أمنية لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا، كما أصاب اثنين آخريْن، وتُوفّى المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.

زوجة الشهيد

قالت زينب زوجة الشهيد أحمد جابر أحمد نصار، إنه كان يتمنى الشهادة طوال حياته حتى اختاره الله شهيدًا أثناء تأدية عمله، مضيفة: كان يتحدث مع ابنه ويطلب منه أن يستكمل مسيرته، وكان يضحي بنفسه كل يوم، وكل الدنيا تشهد له، وربنا اصطفاه عنده، وشرف لي إني زوجة الشهيد، هو حي بينا ولسه موجود وروحه موجودة وهيفضل معايا.

تكريم مستحق

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من أسر شهداء الشرطة، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، ومن بينهم اسم الشهيد عقيد أحمد جابر نصار، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.