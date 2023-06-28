نشرة الحوادث| مدرب يهتك عرض طفل بالجيزة.. ونهاية مثيرة لمروجي المخدرات بالنهضة

رصدت “البوابة نيوز”، عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم؛ والتى كان منها: القبض على مدرب متهم بهتك عرض طفل بالجيزة، ضبط تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية، والقبض على 3 متهمين في حيازة مواد مخدرة بالنهضة.. وإليكم التفاصيل:
داخل صالة ألعاب.. القبض على مدرب متهم بهتك عرض طفل بالجيزة
https://www.albawabhnews.com/4831691
القبض على تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية
https://www.albawabhnews.com/4831654
ضبط 3 متهمين في حيازة مواد مخدرة بالنهضة
https://www.albawabhnews.com/4831644
القبض على 4 أشخاص متهمين بسرقة مواطن يحمل جنسية أجنبية بالتجمع الخامس
https://www.albawabhnews.com/4831622
القبض على متهم بحوزته 2 فرد خرطوش فى الأزبكية
https://www.albawabhnews.com/4831605
مصرع شخص سقط عليه لوح رخام بالفيوم
https://www.albawabhnews.com/4831552