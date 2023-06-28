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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مدرب يهتك عرض طفل بالجيزة.. ونهاية مثيرة لمروجي المخدرات بالنهضة

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت “البوابة نيوز”، عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم؛ والتى كان منها: القبض على مدرب متهم بهتك عرض طفل بالجيزة، ضبط تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية، والقبض على 3 متهمين في حيازة مواد مخدرة بالنهضة.. وإليكم التفاصيل:

داخل صالة ألعاب.. القبض على مدرب متهم بهتك عرض طفل بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4831691


القبض على تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية

https://www.albawabhnews.com/4831654


ضبط 3 متهمين في حيازة مواد مخدرة بالنهضة

https://www.albawabhnews.com/4831644


القبض على 4 أشخاص متهمين بسرقة مواطن يحمل جنسية أجنبية بالتجمع الخامس

https://www.albawabhnews.com/4831622


القبض على متهم بحوزته 2 فرد خرطوش فى الأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4831605


مصرع شخص سقط عليه لوح رخام بالفيوم


https://www.albawabhnews.com/4831552

 

 

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