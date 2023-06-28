مصطفى بيومى يكتب عن عبدالمنعم رياض: واحد من رموز الأمل فى تجاوز المحنة.. وتحول إلى أسطورة بعد استشهاده

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 09:12 م

لم أحب أحدًا من رموز التاريخ المصرى مثلما أحبتته هو والنحاس باشا

تلك الأيام البعيدة من مارس 1969، قبل أسابيع قليلة من بداية امتحانات الشهادة الابتدائية، كنت غارقا فى أحلام خضراء عن فلسطين السليبة، والتحرير القريب، وإزالة آثار العدوان، وتجاوز نكسة يونيه 1967.

أصلى الجمعة مع أبى، وعند الخروج من بوابة المسجد تنهال علينا المنشورات، تحمل أسماء وصور الشهداء الفلسطينيين وأخبار عملياتهم الفدائية الخارقة، أجمع الأوراق فى شغف وحرص، كأنها كنز ثمين وأخبئها فى قعر الدولاب الكبير، مكوما فوقها ثيابا كثيرة قديمة حتى أبعد عنها العيون والأيدى العابثة.

الشهداء أوراق مخبوءة، وصور أتأملها معجبا حالما بالمعجزة التى تعيد فلسطين، وتمحو آثار الكارثة التى يسميها أبى أبشع هزيمة فى التاريخ العربى؛ وكان عبدالمنعم رياض أول شهيد حقيقى أقرأ عنه وأبكى عليه.

فى سنوات سابقة لاستشهاده، كنت أقرأ فى مجلة "سمير" قصة البطل الشهيد أحمد عبد العزيز، وعندما قرأت خبر رحيل عبدالمنعم رياض، تذكرت حرب سنة 1948، والأسلحة الفاسدة، والضباط الأحرار الطيبين، والملك المستبد الشرير، وثورة يوليو البيضاء، والمشير عبدالحكيم عامر، والاشتراكية التى تحسدنا عليها الدنيا، والسد العالى، وحرب اليمن. عند الوصول إلى حرب يونيه، أصل معها إلى المرارة وانهيار الأحلام وذبول الطفولة.

واحد من رموز الأمل فى تجاوز المحنة يستشهد وسط جنوده، وبموته يتحول إلى أسطورة، لا أستطيع الإفلات من إطلالة وجهه المصرى البشوش، وابتسامته الهادئة الواثقة، وعينيه العميقتين النافذتين الآسرتين، وزيه العسكرى الأنيق المنضبط، عشت مع موته حالما بالاستشهاد، وعندما كتبت عنه موضوع الإنشاء فى المدرسة، وأشاد به المدرس بعد أن منحنى أعلى درجة، أحسست بالرضا، باهيت زملاء الفصل بما كتبته، كما كنت أباهى بانتصارات الزمالك فى دورى كرة القدم، الذى ألغوه بعد اكتشاف أنه أحد أسباب الهزيمة.

كان احتفاء قلبى الأخضر باستشهاد عبدالمنعم رياض مختلفا عن أصحاب القلوب الرمادية من الموظفين، أولئك الذين تباروا فى إطلاق اسم الشهيد على الشوارع والمدارس، مازال الميدان الذى كان يقع فيه قصر ثقافة المنيا يحمل اسم ميدان عبدالمنعم "الشرقى"، وفى الناحية الأخرى حيث مبنى مجمع المحاكم، ميدان عبدالمنعم "الغربى". يسقط الزمن اسم "رياض"، ولا يبقى إلا "عبدالمنعم". من هو؟، وماذا فعل؟. لا أحد يدرى. وتتحول الحضانة التى قضيت فيها عامين إلى "حضانة الشهيد عبدالمنعم رياض". كنت أمر عليها وأنا مسافر أو عائد من السفر، فأتذكر الأيام القديمة الخضراء، وأتجرع مرارة الأيام الباهتة.

لا أظننى أحببت أحدا من رموز التاريخ المصرى، منذ عهد الوالى محمد على إلى زمن عبد الفتاح السيسى، مثلما ذبت عشقا وهياما بمصطفى النحاس وعبدالمنعم رياض، قد تغيب المشتركات التى تجمعهما للوهلة الأولى، لكننى أراهما التجسيد العملى بلا ادعاء لمعنى أن تكون مصريا وطنيا يضحى ويحارب، دون تفكير فى الغنائم والأسلاب. لا يلقى النحاس إلا الجحود والنكران، ويستشهد عبدالمنعم وسط جنوده وهو رئيس الأركان، الجنرال الذهبى الذى أبعدوه فحلت الهزيمة، وعاد فاقتربت بشائر النصر وبدايات الأمل فى الثأر ورد الاعتبار.

منذ سنوات يستوطننى اليأس والإحباط، وأفكر دائما فى حكمة صلاح عبدالصبور والانتظار العقيم. أرى وطنا يتلاشى، وأشم رائحة الابتذال والتفاهة فى الشارع والقهوة ومحطة المترو، لكن عبدالمنعم رياض يسكن فى قلبى متربعا لا يغادره.

يدور الزمن دورته الغادرة، وتبهت ذكرى البطل الأسطورى مثلما تصدأ اللافتة التى تحمل اسمه فوق بوابة الحضانة القديمة. تمر ذكرى استشهاده فلا يكاد يلتفت إليها أحد، ومن يهتم بالذين أحبوا مصر؟؛ مصر التى يتاجرون بها ويبيعونها بالبخس، ويقايضونها بالمياه الغازية والشيكولاته واللبان والمقويات الجنسية.

أستعيذ به كلما تزداد قسوة الأيام عديمة المعنى والطعم، ولا أذكر الموت فى حضرته، ذلك أننى أرى الحدائق الخضراء والأحلام الوردية البكر والربيع الدائم الذى لا يطوله الذبول. أرى فلسطين المحررة وأحمد عبدالعزيز، بوابة المسجد الأثرى فى المنيا وصور الشهداء.

ما من مرة أطالع اسمه وصورته، إلا وأستعيد قعر الدولاب المليء بذكريات وأحلام وأوراق الزمن القديم، حيث تلك الأيام البعيدة البعيدة من مارس 1969.

من كتاب "هؤلاء.. شبه سيرة ذاتية"