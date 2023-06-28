عودة أبطال "بيت روز" من جديد على مسرح الطليعة

يعود أبطال العرض المسرحي "بيت روز" إنتاج فرقة الطليعة المسرحية بقيادة المخرج عادل حسان، من جديد، في السابعة والنصف مساء الخميس، في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى المبارك.

ويناقش العمل قضايا وهموم المرأة المعاصرة، حيث تدور أحداثه حول 4 فتيات في الثلاثين من العمر تجمعهما علاقة صداقة قوية تعود إلى مرحلة الجامعة أو ما قبلها، يلتقين بصفة دورية ويتحدثن في كافية عن كل ما يخصهن، ويتطرقن إلى عدة مشاكل منها: التحرش، والمشاكل الزوجية، والمرتبطة بعزوف الزواج، حيث يقدمن مشاعر مختلفة أثناء تواجدهن على إحدى موائد الكافية، ويكشفن عن أسرار وهموم وأوجاع لأول مرة فيما يشبه الاعترافات، وتختلط قصصهن بقصص فتيات أخرى، وعبر الفتيات عن أحلامهن وجيلهن.

يُشارك في بطولة العمل كل من: سالي سعيد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، ديكور وأزياء هبة الكومي، إضاءة محمود الحسيني، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.