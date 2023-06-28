غدًا.. "الملك همام وعصابة الضباع" على مسرح الليسيه بالإسكندرية

يشهد مسرح الليسيه بالإسكندرية، العرض المسرحي "الملك همام وعصابة الضباع"، في الثامنة مساء غد الخميس، ضمن عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى المبارك.

العرض إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحدثه في الغابة بين الحيوانات، حيث تواصلت عصابة الضباع التى كانت تطمع فى مقدرات الغابة وثرواتها مع الثعلب "هجرس" لعلمهم بطموحه وطمعه ومكره وطلبوا منه مساعدتهم فى الوقيعة بين الملك وأبنائه، وبالفعل بدأ الثعلب "هجرس" فى دس الوقيعة والفتنة بين الأخوين، ونشر الأكاذيب والشائعات واستغلت عصابة الضباع هذه الفرقة وهاجموا الغابة وحاولوا أن يستولوا عليها، لكن الأسد "همام" كان يعلم بخطورة الأمر واستطاع أن يهزم عصابة الضباع.

يُشارك فى بطولة العمل كل من: رضا إدريس في دور "الراوى"، وإيهاب يونس، ومهند مختار، وجهاد محمد، ويحيى عرفة، محمد سعيد، وباقة من نجوم المسرح، تصميم ديكور وملابس وليد السباعى، أغانى وأشعار كامل أبو الفتوح، موسيقى وألحان هشام زيتون، مخرج منفذ وتصميم إضاءة محمد المأمونى، غناء الفنان إبراهيم الملاح، تصميم استعراضات محمد میزو، وتنفيذ ماسكات الرأس هبة توفيق، ومن تأليف وإخراج إيهاب مبروك.