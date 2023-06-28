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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة مالي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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حرص البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، على الاجتماع  مع لاعبي الفراعنة قبل انطلاق مباراة المنتخب امام نظيره منتخب مالي، في ثاني جولات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة. 
وشدد البرازيلي علي استغلال الفرص السهلة لأنها لا تتكرر مرة أخرى، مشددا على إحراز هدف مبكر يريح الفراعنة في المباراة.

أعلن ميكالي تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره مالي، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

وكان قد تعادل الفراعنة سلبيًا أمام منتخب النيجر في أولى جولات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.

المنتخب الأوليمبي المصري مالي أمم إفريقيا