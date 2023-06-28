أورمان البحيرة تبدأ فى ذبح 49 أضحية وتوزيعها على مستحقيها بأول أيام العيد

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات.

وأشارت إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وقامت جميعة الأورمان بالبحيرة برئاسة أحمد عبد المحسن بذبح 49 أضحية في أول أيام عيد الأضحى وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر إحتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة بقرى مراكز أبو المطامير وكوم حمادة والدلنجات والرحمانية.

وأوضح مدير جمعية الأورمان، أنه سيتم على مدار أيام العيد ذبح 245 أضحية بمجزر أبو المطامير تحت إشراف الطب البيطري وتوزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم.

حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.



وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الجمعية التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.