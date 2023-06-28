توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.. صور

استقبلت حدائق الري بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك" بين أحضان الطبيعة الخلابة فى أول أيام العيد، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا.

وفى محافظة أسوان.. استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب.

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للأعياد.

الجدير بالذكر.. أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان.

كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة (٨) أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة (٣) أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه (٤) أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما تم الإنتهاء مؤخرًا من إنشاء ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

وتتم أعمال تطوير وتشغيل الحدائق ذاتيًا من خلال مهندسي وعمال الوزارة وبالإمكانيات الذاتية للوزارة من معدات وورش ومشاتل إنتاجية، ويتم فتح الحدائق طوال أيام السنة من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءًا، وخلال أيام الأعياد والمناسبات يتم إلغاء الإجازات وتشكيل فرق عمل تتواجد بصفة يوميه للعمل على راحه الزوار وإداره ونظافة الحدائق لتكون جاهزة يوميًا لاستقبال الزوار من كافه المحافظات.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزًا وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقًا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل إرتفاعه إلى ٧٢ متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.