البعثة الأممية بالسودان: انتهاكات مروعة للهدنة واشتباكات متقطعة في الخرطوم

كشفت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن وقوع عدد من الانتهاكات للهدنة المقررة في البلاد خلال عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت البعثة أن هناك انتهاكات متبادلة بين كلًا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مدن سودانية.

وقالت البعثة في إحاطة لها، إن قوات الدعم السريع وكافة الميليشيات المتحالفة معها خرقت الهدنة المقررة، وتتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تلك الانتهاكات.

واتهمت البعثة الجيش السوداني بأن عدد من قواته متورط في هجمات على مناطق مأهولة بالسكان، جراء القصف الجوي على أحياء المدنيين.

وكانت طائرات تابعة للجيش السوداني قد حلقت في سماء العاصمة السودانية الخرطوم، وقصفت عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع..