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الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفته واللحوم.. مظاهر العيد بالفنادق والمنتجعات السياحية تبهر السائحين بالغردقة

جانب من احتفالات
جانب من احتفالات الفنادق بعيد الاضحي
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حرصت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة علي اظهار مظاهر العيد للافواج السياحية من الأجانب والمصريين والدول العربية حيث حرصت الفنادق خلال اليوم،  علي تقديم الفته واللحوم علي موائد الغذاء بجانب مهرجان الفواكة الذي يلقي استحسان السائحين.

وقال سعيد العتيق المدير الإقليمي لإحدى المجموعات السياحية بمنطقة صن رايز مكادي جنوب الغردقة، إن احتفالات العيد مستمرة بالفنادق علي اختلاف أنواعها حيث يتم تقديم الوجبات بمختلف المطاعم سواء المطعم الشرقي او الإيطالي او الصيني او الهندى، وذلك بجانب حفلات السمر التي أصبحت جزء هام من البرامج اليومية التي تحرص عليها الفنادق.

 ومن جانبه أكد خالد الصغير سعيد مدير أحد المنتجعات السياحية بمنطقة صن رايز مكادي جنوب مدينة الغردقة أن مهرجان الفواكة يلقي اهتمام كبير من السائحين خاصة الأجانب والمصريين حيث يتم اقامتة علي الشاطيء مع الموسيقي الشرقية والاغاني المصرية وفترات الفلكلور.

وأشار الي انه خلال أيام العيد هناك مظاهر العيد من الزينة الخاصة بالعيد وتقديم الهدايا للأطفال وتقديم وجبات العيد من فته ولحوم حتي أصبحت الاحتفالات جزء هام من برامج الفنادق خلال العيد خاصة وان السياحة تشهد رواجا كبيرا وارتفاعا ملحوظا فى نسب الأشغال.

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الفنادق والمنتجعات مدينة الغردقة الأجانب والمصريين احتفالات العيد