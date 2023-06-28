الخارجية الروسية: الغرب لم ينجح في أوكرانيا

نفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن تكون دول الغرب قد حققت أية إنجازات ملموسة في أوكرانيا، لافتة إلى أن روسيا تستطيع أن تنهي الصراع في أي وقت.

وأضافت زاخاروفا، أن الدول الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم يصلا لأية استنتاجات بعد الدعم العسكري الغربي الكبير الذي قدمته دول التكتل إلى أوكرانيا لوقف الحرب الروسية.

وقالت في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الدعم العسكري الغربي إلى أوكرانيا لن يساهم إلا في تأجيج الصراع الأوكراني، مشيرة إلى أن تلك الخطوات التي يقوم بها الغرب هي خطوات غير مسؤولة.