احتفالا بثورة ٣٠ يونيو.. محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمرا جماهيريا

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا توعويا بمركز تمكين المرأة بمدينه طور سيناء، وضم المؤتمر كافة اطياف المجتمع بالمحافظة من أهالي وشيوخ وعواقل ورجال دين وموظفين وعمال وشباب ومستثمرين ورجال أعمال ونواب مجلس نواب وشيوخ فضلا على القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

في البداية قدم المحافظ التهنئه للجميع بمناسبه حلول عيد الأضحي المبارك متمنيا للجميع دوام الخير والسعادة،

وتطرق الحديث الى الذكرى العاشرة لثوره 30 يونيو المجيدة.

وأكد المحافظ أن مصر مرت بفتره عصيبة في تاريخها الحديث وعاشت تجربه قاسيه كاد ان يسرق فيها الوطن لولا عنايه الله ووقوفه الى جانب ابناء مصر الاوفياء الذين استطاعوا انقاذ الوطن وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت الثورة عبر التاريخ عباره عن فتره للانتقال من الخوف والترويع الى الامن والامان والانجازات في كافه المجالات والتي تعد اساس لنهضه مستقبليه شامله تحققت في وقت قياسي من عمر الشعوب ولم تستطع قوى الشر السيطرة على مقدرات الوطن او السيطرة على الوحدة الوطنية لها.

كما أشار إلى أن مصر تعد رمانه الميزان في المنطقه بإكملها وان هناك قوى شر تستهدفها وان حائط الصد ضد هذه الاخطار هم ابنائها الاوفياء وتنوعت الانجازات في جنوب سيناء على وجه الخصوص في كافه المجالات كالتعليم والصحه والطرق والكباري والسياحه وغيرها ومن امثله هذا النجاح ان العالم ما زال يحكي ويتحاكى عن نجاح مصر المتمثل في مدينه شرم الشيخ في استضافه اكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر المناخ (كوب 27) وشهدت كافه الدول اجمع بهذا النجاح الباهر ،وه فضلا على الجوائز العديدة والمتعددة التي تحصدها شرم الشيخ تباعا كواحده من اجمل واعظم المدن السياحيه في العالم،

وخلال اللقاء تم عرض فيلما يحكي اللحظات العصيبة في عمر هذا الوطن وانطلاق ثوره 30 يونيو المجيدة لإنقاذ الوطن ثم عرض الانجازات المتعددة التي تمت على مدار 10 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد لقى الفيلم استحسان الجميع،

ثم دعا المحافظ جميع الحاضرين على مأدبة غداء ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك.

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