"الأضحية وصلاة العيد بالمسجد".. سالي عبدالسلام تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة

قالت المذيعة سالي عبد السلام، أن طقوس احتفالها بعيد الأضحي المبارك اختلفت تماما بعد زواجها عن ما كانت عليه قبل الزواج.

وتابعت "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": بالنسبة لي في كل عام كنت أجلس في المنزل أثناء أيام العيد ولا أفضل الخروج فيه ولا السفر بسبب الزحام، وأيضًا أحب أن أشاهد أضحية العيد والذبح وأحضر هذه الأجواء في القاهرة.

وأستطردت: بعد أرتباطي "بمؤمن" العيد أصبح عيدين وله مذاق مختلف بزواجي منه وأقضي العيد مع أسرتي والذهاب إلي أسرته، كما أذهب لصلاة العيد في المسجد مع زوجي والأسرة.

وتابعت: محدش جابلي خروف العيد غير حمايا هو اللي بيفتكرني دايما ربنا يحفطه لي.

وعن أمنياتها هذا العام قالت: أتمني في هذه الأيام المباركة أن يمن علينا الله بالستر والصحة ويرزقنا بالحلال وأن يفرج كرب وهموم كل الناس.