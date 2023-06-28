رسميًا.. ميلان يتعاقد مع حارس أتالانتا حتى 2027

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي ميلان، بيانًا عبر موقعه الرسمي، يعلن من خلاله ضم ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا السابق، ليوقع مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2027.

ظهر سبورتيلو في قطاع الشباب في أتالانتا ثم لعب مع سيرينو 20102011 وبوجيبونسي موسم 2011-2012 وكاربي موسم 2012-2013.

وعاد سبورتيلو إلى أتالانتا ليخوض 88 مباراة، خلال الفترة بين 2013 و2017، ثم انتقل إلى فيورنتينا، ولعب معهم 39 مباراة، ثم رحل إلى فروزينوني بموسم 2018-2019، ليعود إلى أتالانتا مرة أخرى موسم 2019-2020، ثم انتقل إلى الروسونيري في 2023.

ويرتدي سبورتيلو القميص رقم 57 مع ميلان، كأول صفقات العريق الإيطالي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشارك ماركو سبورتيلو مع أتالانتا الموسم الماضي في 13 مباراة قبل انتقاله إلى ميلان، واستقبلت شباكه 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في مواجهتين.