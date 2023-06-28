تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، حالة مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بمدينة الضبعة، وذلك بمستشفى الضبعة المركزى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

حيث تم الابلاغ عن حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام بوابة 4 لمحطة الطاقة النووية، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بالمستشفى ونقل المصابين وعددهم 4 مصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي؛ لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية.

وتابع "سالم" عن كثب وعلى رأس الحدث تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين ميدانيا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة وتم حجز عدد حالتين بالعناية المركزة، كما تأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

رافق وكيل الوزارة أثناء متابعة الحالة الصحية لمصابى الحادث على المستشفى الدكتور محمد عبد الظاهر مدير المستشفى، وجارٍ حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم ونسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وكيل صحة مطروح يتابع حالة مصابى حادث تصادم سيارتين بالضبعة

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