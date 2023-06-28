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الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكين يتفقد مستشفى صدر بهوت وعددا من الوحدات الصحية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة بمستشفى صدر بهوت لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والاعياد.

فيما  تفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال والداخلي ، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية  بمحافظة الدقهلية والدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة طب أسرة بهوت بإدارة نبروه ووحدة الفردوس بإدارة المنصورة ووحدة سرسق بإدارة طلخا وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره  لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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الاستعدادات لعيد الأضحى الدقهلية المبادرات الرئاسية المنصورة حملة 100يوم صحة