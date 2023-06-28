مكين يتفقد مستشفى صدر بهوت وعددا من الوحدات الصحية

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة بمستشفى صدر بهوت لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والاعياد.

فيما تفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال والداخلي ، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية والدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة طب أسرة بهوت بإدارة نبروه ووحدة الفردوس بإدارة المنصورة ووحدة سرسق بإدارة طلخا وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

IMG-20230628-WA0132

IMG-20230628-WA0131

IMG-20230628-WA0142

IMG-20230628-WA0112

IMG-20230628-WA0113

IMG-20230628-WA0111

IMG-20230628-WA0118

IMG-20230628-WA0117

IMG-20230628-WA0115

IMG-20230628-WA0119

IMG-20230628-WA0125

IMG-20230628-WA0138

IMG-20230628-WA0123

IMG-20230628-WA0135

IMG-20230628-WA0129

IMG-20230628-WA0139

IMG-20230628-WA0127

IMG-20230628-WA0140

IMG-20230628-WA0130

IMG-20230628-WA0133

IMG-20230628-WA0141

IMG-20230628-WA0134

IMG-20230628-WA0114

IMG-20230628-WA0110

IMG-20230628-WA0116

IMG-20230628-WA0120

IMG-20230628-WA0128

IMG-20230628-WA0124

IMG-20230628-WA0126

IMG-20230628-WA0136