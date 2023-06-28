ورود وبالونات على بوابات رأس البر طوال أيام عيد الأضحى بدمياط

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة المصطافين والرواد لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات بالوحدة بإهدائهم البالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب.

يأتي ذلك كفعالية دائمة للوحدة لاستقبال رواد رأس البر على بوابات المدينة في الأعياد والمناسبات لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ صباح اليوم إقبال للمواطنين ورواد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وإدارة مرور دمياط واستعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، كما شهدت المدينة إقبالا جماهيريا احتفالا بعيد الاضحى حيث توافد عليها المصطافين من محافظات عدة لقضاء إجازة عيد الأضحى في دمياط.

شهدت شوارع محافظة دمياط حالة من الاحتفال والبهجة صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى حيث قام الأهالي بإسقاط مئات البالونات الملونه من أعلى العقارات وتسارع الاطفال والأهالي للحصول عليها وسط احتفالات مبهجة في كافة الشوارع والميادين.

وقام الأهالي بالحصول على البالونات الملونه وترديد تكبيرات العيد والدعوة للاحتفال به.

في سياق متصل قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم عقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي بالمستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مديري الطوارئ ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات .



FB_IMG_1687959394830

FB_IMG_1687959391697

FB_IMG_1687959389233