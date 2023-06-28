"ويجز" يحذف منشورا خاصا بحفلاته بعد الهجوم عليه بسبب دعم المثلية

بعد الهجوم عليه من قبل متابعيه وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، حذف مطرب الراب ويجز منشورا خاصا بالبوستر الدعائي لجولة حفلاته العالمية والمقرر إقامتها خلال الصيف الجاري وذلك بعد أن اتضح أن تلك الشركة تدعم المثلية الجنسية.

وأثار منشور ويجز الذي أعلن من خلاله سلسلة حفلاته العالمية جدلا واسعا وهجوما حادا لذلك قرر حذف البوست.

وجاء في ذلك المنشور المحذوف أن ويجز من سوف يحيى حفلاته في بروكسل يوم 27 نوفمبر، وفي برلين يوم 1 أكتوبر، و باريس يوم 4 أكتوبر، وفي لندن يوم 5 أكتوبر، وأيضا دول شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، وكذلك نيويورك يوم 29 أكتوبر، وفي واشنطن يوم 31 أكتوبر، وهوستن يوم 4 نوفمبر، وفي ولاية لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

على صعيد آخر ، يستعد ويجز لإحياء حفل غنائي في دولة الإمارات منتصف الشهر المقبل ، وتنوعت فئات الحفل بين تذاكر جولد وسيلفر وبلاتنيوم ، ومن المقرر بدءه السادسة والنصف مساء بتوقيت دبي.