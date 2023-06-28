أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وجاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.
العالم
شرطة السويد تمنح إذنا لمظاهرة يخطط منظموها لحرق المصحف أمام مسجد
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أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.