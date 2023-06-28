ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شرطة السويد تمنح إذنا لمظاهرة يخطط منظموها لحرق المصحف أمام مسجد

مسجد ستوكهولم
مسجد ستوكهولم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وجاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.

الشرطة السويدية عيد الأضحى ستوكهولم احراق المصحف