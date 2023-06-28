ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بقيمة 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب طن حشيش

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلوجراما من مخدر الأفيون بحوزة شخصين.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها مما أدى إلى انقلابها تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس "مصاب وتم نقله للمستشفى"، وبرفقته آخر "له معلومات جنائية - مصاب بكدمات متفرقة").. وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الحشيش وزنت طنا  -  كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلوجراما).  
 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (70 مليون جنيه) تقريبا. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

طن من مخدر الحشيش الأفيون محور 30 يونيو بطريق السويس بالسويس