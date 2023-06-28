بقيمة 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب طن حشيش

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلوجراما من مخدر الأفيون بحوزة شخصين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها مما أدى إلى انقلابها تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس "مصاب وتم نقله للمستشفى"، وبرفقته آخر "له معلومات جنائية - مصاب بكدمات متفرقة").. وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الحشيش وزنت طنا - كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلوجراما).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (70 مليون جنيه) تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.