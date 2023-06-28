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الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 28377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82464 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
28377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
965 مخالفة السير بدون تراخيص.
10 دراجات نارية مخالفة.
18 مخالفة موقف عشوائى.
6 مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

إدارات المرور مخالفة مرورية ولوائح المرور وزارة الداخلية