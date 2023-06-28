خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 28377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82464 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

28377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

965 مخالفة السير بدون تراخيص.

10 دراجات نارية مخالفة.

18 مخالفة موقف عشوائى.

6 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

