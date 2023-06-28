أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1845) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (332) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (11) قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الأخبار
خلال 24 ساعة.. ضبط 11 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى: