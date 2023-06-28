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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص من بينهم سيدة، "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء") تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ، وبمشاركة مديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء) ، تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقاماتهم وأماكن ترددهم أسفرت عن ضبط (5) من المتهمين ، وبحوزتهم (3 رشاش جرينوف – 8 بنادق آلية – 3 بنادق قناصة - 5 مسدس – 2 طبنجة "ساقية" – بندقية خرطوش – 2 بندقية رصاص – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 30 خزينة متنوعة – أجزاء وقطع وأدوات لأسلحة نارية – نظارة ميدانية – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتخزينها بمسكن أحدهم بجنوب سيناء تمهيداً لترويجها على عملائهم.  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

الإتجار بالأسلحة تشكيل عصابي جنوب سيناء