«عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم.

يعد الكتاب أول توثيق كامل لفكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر منذ بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، وجاء في 228 صفحة، ويحتوي على 12 فصلا وملحق صور يوثق مراحل التنفيذ بدءًا من اليوم الأول حتى نهاية 2022.

كما أن الكتاب يعتبر توثيق لمراحل التنفيذ الرسمي للعاصمة منذ 2015 حتى تسليم أول وحدات سكنية فيها قامت الدولة بتنفيذها بشكل كامل في 2021، كما يوثق الكاتب التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الإرادة السياسية للبلاد عند شروعها في تنفيذ المشروع، وكيفية تخطي تلك التحديات حتى أصبح الحلم واقعًا.

ويجيب الكتاب على الأسئلة المطروحة في الشارع المصري حول سبب تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم الظروف الاقتصادية، وكيف تم تمويله؟.

ويوثق الكتاب الآلية التي تقوم على أساسها عمليات التنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، والتي تعرف بـ «مخطط الجمهورية الجديدة»، حيث يرصد مراحل إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وكيف واجه هذا المخطط من تحديات منذ تم إعداده في عام 2009 حتى مجيء الإرادة السياسية لمصر في عام 2014 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذه.