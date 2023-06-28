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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

آلاف المسلمين في النمسا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المركز الإسلامي

النمسا
النمسا
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 أدى عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا صلاة عيد الأضحى المبارك في المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا.

 أقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الألمانية وركزت  خطبة العيد التي ألقاها الشيخ محمد كليب على المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك وأهميته في حياة المسلمين.
كما تلا الشيخ كليب آيات من القرآن الكريم عن التضحية والتعاون في المجتمع.
وعقب انتهاء الصلاة.. حرص المسلمون على قضاء الوقت على ضفاف نهر الدانوب وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى.
يشار إلى أن كبار قيادات الدولة النمساوية يتقدمهم الرئيس ألكسندر فان دير بيلين حرصوا على تقديم التهنئة للمسلمين بالعيد كما وجهت السفارة المصرية في فيينا تهنئة خاصة لأبناء الجالية بعيد الأضحى المبارك.
 

السفارة المصرية فى فيينا فيينا النمسا