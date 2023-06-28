رئيسة الوزراء الإيطالية: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالقضاء على تهريب المهاجرين

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 01:25 م

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالقضاء على تهريب المهاجرين الذي يؤدي إلى مآسي مثل حادثة غرق السفينة الأخيرة قبالة سواحل اليونان. وقالت ميلوني، أمام البرلمان الإيطالي الإيطالي قبل عقد القمة الأوروبية في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة، إن الهجرة ستكون "قضية مركزية" بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وأضافت "في هذه المرحلة أضم صوتي إلى التعازي في المأساة الأخيرة قبالة سواحل اليونان" في إشارة إلى تحطم السفينة يوم 14 يونيو الجاري الذي خلف 82 قتيلا من المهاجرين واللاجئين فضلا عن فقدان مئات آخرين.

كما أكدت ميلوني من جديد "الالتزام في كل منتدى بالقضاء على الاتجار المأساوي بالأرواح" الذي يؤدي إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح في البحر.

كما شددت ميلوني على أن الدفاع عن الأمن والحرية لا يمكن فصله عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو).

وقالت ميلوني لنواب البرلمان إن "المرحلة التي تمر بها أوروبا والغرب والنظام الدولي لم تتغير فالأمن في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية يظل أولوية عملنا اليومي".

وتابعت رئيس الوزراء الإيطالية أن "الدفاع عن الأمن والحرية لا يمكن فصله عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو" مضيفة أنه من المقرر عقد اجتماع عمل مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج غدا الخميس في ضوء قمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الشهر المقبل.