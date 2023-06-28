رئيس ليتوانيا يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 01:22 م

وصل رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة، حسبما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي الليتواني.

وسيجتمع ناوسيدا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويشارك في حدث مخصص للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لاعتماد دستور أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا الأوكرانية.

وسيبحث رئيس ليتوانيا مع نظيره الأوكراني جدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد الشهر المقبل في فيلنيوس، بالإضافة إلى قضايا مفاوضات أوكرانيا بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي، ومساعدات ليتوانيا والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وبحسب بيان المكتب الصحفي، وصل ناوسيدا إلى كييف قادما من لاهاي، حيث ناقش أمس الثلاثاء في اجتماع لقادة سبع دول المزيد من الدعم لأوكرانيا.. ومن كييف، سيتوجه الرئيس الليتواني إلى بروكسل، حيث سيبدأ اجتماع المجلس الأوروبي غدا الخميس.