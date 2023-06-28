إجازة وفتة ولحمة.. أكرم حسني يحتفل بعيد الأضحى ويهنئ جمهوره

هنأ الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر أكرم، على صفحته بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له وهو يرقص ممزوجا بصوت أغنية أهلا بالعيد للفنانة القديرة صفاء ابو السعود، وعلق كاتبا: "إجازة وفتة ولحمة.. كل سنة وأنتم طيبين".

يشار إلى أن الفنان أكرم حسنى يستعد الفترة المقبلة لطرح فيلم "العميل صفر"، بطولة أكرم حسنى، نيللى كريم، شريف الدسوقى، محمد علاء، لبلبة، بيومى فؤاد وإخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أكرم حسنى كان بدوره كضيف شرف فى مسلسل "اللعبة" بشخصية بسيم الصريطى، والتى حققت نجاحًا كبيرًا، مسلسل اللعبة بطولة شيكو، هشام ماجد، مى كساب، سامى مغاورى، احمد فتحى، عارفة عبد الرسول وإخراج معتز التونى.