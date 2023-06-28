ضبط عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية - الدخيلة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (عدد 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتفى محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزتهما (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,500,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

