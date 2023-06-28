رئيس أوزبكستان يهنئ السيسي بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس الأوزبكي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على أوزبكستان والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وفي سياق اخر أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية وذلك مع قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30يونيو وتزامنا مع احتفالات القوات الجوية بعيدها

كما أدى الصلاة بمسجد القوات الجوية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أول محمد زكى وزيرالدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وواللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق كامل الوزير- وزير النقل والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فضلا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ولفيف من قيادات القوات المسلحة

وتضمنت خطبة الجمعة فضل يوم النحر ويوم طواف الحجاج بمنى وفضائل الأيام المباركة ومنها يوم الجمعة وكيفية إدخال الفرحة والسرور على من حولنا وبث الطمئننة فى النفوس.

كما استعرض خطيب العيد قصة من قصص الإسلام الكبرى وهى قصة مريم.

