تضامن الأقصر والأورمان يبدآن ذبح الأضاحي بإجمالي 40500 كيلو لحوم

انطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في أعمال ذبح الأضاحي المحلية داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر، المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأوضح بغدادي، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الأقصر، تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وفى إطار متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية الذبح بدأت بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وتستمر إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

وأوضح شعبان، أن جمعية الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت الدول التي يتم ذبح فيها رؤوس المواشي المستوردة بالذبح ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر، وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، بحضور وفد من جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين ولجنه من المركز الإسلامي، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأشار شعبان، إلى أن إجمالي ما يتم ذبحه تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة، هو مليون و350 ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2023 ، وأن حصة محافظة الأقصر هي 40 ألف و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الأقصر.

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