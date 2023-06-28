وزير دفاع أوكرانيا: الاحتياطي الرئيسي للقوات لم يستخدم بعد

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن القوات الأوكرانية لم تستخدم بعد الاحتياطيات الرئيسية في الهجوم المضاد على القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وأضاف ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن تحرير مجموعة من القرى التي كانت تحت سيطرة الروس خلال الأسابيع الأخيرة "ليس الحدث الرئيسي" في العملية، وأنه "عندما يحدث، سترونه جميعكم.. الكل سيرى كل شيء".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن الاحتياطيات الرئيسية تضم معظم الفرق التي تم تدريبها مؤخرا في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من هذه الدول.

وقال إن هذه الفرق "جاهزة للتحرك على أساس دائم" وأنه "لا يستبعد" استخدامها في المستقبل.

وتشهد المنطقة تصعيدا متزايدا في التوتر بين روسيا وأوكرانيا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا، حيث تساند روسيا المتمردين الموالين لها ضد حكومة كييف.

وكانت روسيا قد نشرت آلاف الجنود على حدود أوكرانيا في نهاية 2022، مما أثار قلق دول غربية وطالبت بإزالتها.