ميليتوبول تنجو من قصف صاروخي أوكراني بفضل الدفاع الجوي الروسي

في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول، التي تقع في مقاطعة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، بالصواريخ، ولكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت للهجوم وأسقطت الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب ما أعلنت الأجهزة العملياتية في المقاطعة.

وأكدت الأجهزة العملياتية أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث ومصدر الصواريخ.

هذا ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الحادث حتى الآن، وتشهد المنطقة توترا متزايدا بين روسيا وأوكرانيا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا والضغط الغربي على روسيا لإزالة قواتها من حدود أوكرانيا.

وكانت روسيا قد شنت هجمات مضادة على محور زابوريجيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تدمير عربات ومركبات قتالية وقتل عشرات الجنود الأوكرانيين